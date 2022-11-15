Министр обороны Латвии обвинил Россию в ракетном обстреле Польши

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обвинил Россию в ракетном обстреле Польши. Он заявил в соцсети, что ракеты РФ "упали на территорию НАТО".

Также министр добавил, что Латвия полностью поддерживает польских друзей и "осуждает это преступление".

Ране высокопоставленный представитель разведки США на условиях анонимности заявил, что российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО. Однако в Пентагоне эту информацию подтвердить отказались.

Пока не подтверждала удара российских ракет по своей территории и сама Варшава.

Ранее польские СМИ и паблики сообщили, что в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной упали две ракеты. В результате чего якобы погибли два человека.