Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обвинил Россию в ракетном обстреле Польши. Он заявил в соцсети, что ракеты РФ "упали на территорию НАТО".
Также министр добавил, что Латвия полностью поддерживает польских друзей и "осуждает это преступление".
Ране высокопоставленный представитель разведки США на условиях анонимности заявил, что российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО. Однако в Пентагоне эту информацию подтвердить отказались.
Пока не подтверждала удара российских ракет по своей территории и сама Варшава.
Ранее польские СМИ и паблики сообщили, что в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной упали две ракеты. В результате чего якобы погибли два человека.
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