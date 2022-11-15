Политик из Франции Филиппо: упрямцу Зеленскому нужно начать переговоры

Украинскому лидера Владимиру Зеленскому нужно уже, наконец, задуматься о переговорах с Россией, несмотря на всё его упрямство. Об этом заявил политик-голлист из Франции Флориан Филиппо.

По мнению французского политика, пришло время прекратить поставки вооружений и денег "мафиозному" киевскому режиму.

"Зеленский должен перестать упрямиться и начать переговоры! Даже американские демократы уже проявляют нетерпение. Довольно выделять миллиарды и оружие для этого мафиозного режима!" — написал Филиппо в Twitter*.

Ранее Зеленский, выступая онлайн на саммите G20, предложил свой план по дипломатическому урегулированию украинского конфликта, который включает в себя десять пунктов. Президент Украины отметил, что не потерпит никакого "Минска-3", и ждёт от РФ возвращения "отнятых" у Незалежной территорий.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заявление Зеленского наглядно подтверждает нежелание киевских властей вести переговоры с РФ.

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