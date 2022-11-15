Депутат Шхагошев: слова министра США о ядерном ударе нужно обсудить в ООН

Высказывание министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса о незначительном влиянии на здоровье американцев ядерного взрыва в Европе необходимо вынести на рассмотрение в Совбезе ООН. Такую точку зрения высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Его оценки явно заслуживают объяснения и рассмотрения на уровне Совбеза ООН", — заявил Шхагошев в разговоре с РИА Новости.

Депутат убеждён, что подобное высказывание говорит о том, что США не возражают, если где-то в Европе будут произведены обмены ядерными ударами, главное, чтобы это было "вдалеке от них".

"США так ничему и не научило многолетнее заигрывание с террористами, приведшее когда-то к трагедии 11 сентября. Дальше — больше, теперь ядерные игры", — добавил Шхагошев.

Ранее в заявлении Майоркас, сделанном перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности, прозвучала уверенность в том, что в случае ядерного взрыва в Европе для здоровья американцев не будет никаких прямых последствий.