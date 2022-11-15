Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о критической ситуации в энергетической сфере страны после ракетных ударов по энергообъектам.
"Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений", — сообщил Тимошенко.
Он назвал ситуацию в Киеве крайне тяжёлой и предупредил об аварийных отключениях электричества в столице для предупреждения аварий.
По словам мэр Киева Виталия Кличко, 50% киевлян остались без электроэнергии.
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