Представитель ВС ВСУ Игнат: ВКС РФ выпустили по Украине свыше 80 ракет

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВКС РФ выпустили по Украине свыше 80 ракет.

Сегодня, 15 ноября, по Украине было выпущено более 80 ракет, ещё 20 ракет на подлёте, сообщает Игнат. Слова представителя ВС ВСУ приводит издание "Страна".

По подсчётам украинского ведомства, общее количество ракет, выпущенных по Незалежной, составляет около сотни. Большая часть из них попала по объектам энергетической инфраструктуры. В связи с этим во многих городах Украины наблюдаются серьёзные перебои со светом. По словам киевских представителей, ВС РФ сегодня выпустили больше ракет, чем 10 октября.