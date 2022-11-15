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Сенатор Климов: идея Зеленского по обмену пленными вызывает много вопросов

Мир

Председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, сенатор Андрей Климов в беседе с Pravda.Ru оценил предложение украинского президента Владимира Зеленского обменять военнопленных ВСУ и ВС РФ по формуле "всех на всех".

Сенатор Климов: идея Зеленского по обмену пленными вызывает много вопросов

Климов признался, что за Россию отвечать он не уполномочен, а слова Зеленского комментировать ему противно. При этом сенатор отметил, что формула обмена пленными "всех на всех" действительно существует, однако возможность её применения на практике не очень понятна, поскольку вызывает большое количество вопросов.

"Например, кого он считает пленными, и кого мы считаем военнопленными? Военнопленные — это категория правовая. Это не просто так. И людей, которые у них там с оружием в руках, много. Но не все они подпадают под категорию военнопленных. Наемники — это особая статья. И преступники, террористы — это тоже особая статья. Они к военнопленным не очень подпадают", — объяснил Климов.

Политик отметил, что ситуация, которая сейчас на практике реализуется уполномоченным по правам человека Российской Федерации, более понятна и действенна.

"Она заключается в том, что идет обмен определенного количества лиц с нашей и с украинской стороны, как правило, это количество паритетное, процесс сложный, он требует времени, но он реально спасает жизни и решает очень многие гуманитарные проблемы. Я, например, полагаю, что на данном этапе развитие этого процесса было бы движением в правильном направлении", — выразил мнение Климов.

Сенатор добавил, что все прочие предложение со стороны Зеленского больше напоминают PR-акции и провокации, потому что, как показывает практика, украинский президент меньше всего думает о том, как помочь своим собственным гражданам, он получает деньги за выполнение совсем других задач.

Ранее Зеленский, выступая на саммите G20, предложил обменять пленных по формуле "всех на всех", сказав, что Киев "ждать не может".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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