Британцы сравнили Зеленского с сильной сыпью, распространяющейся повсюду

Британцев возмутило выступление украинского лидера Владимира Зеленского на саммите G20, в котором он выдвинул свои условия для решения конфликта на Украине.

Выступавший в видеоформате Зеленский в очередной раз потребовал, чтобы Россия вывела свои войска с территории Незалежной и вернула ей "незаконно оккупированные" регионы. Всего в плане Зеленского по урегулированию украинского конфликта было представлено десять аналогичных пунктов.

Читатели британского издания Daily Express назвали план Зеленского по решению конфликта "бесконечной непонятной болтовнёй".

Пользователи обвинили украинского лидера в желании сделать Украину единственной темой саммита, назвав его клоуном и напомнив, что Украина вообще не состоит в G20. Они обратили внимание, что многие участники мероприятия не хотели слушать Зеленского, который, если ему нужно, "всюду пролезет".

"Он как сильная сыпь — распространяется повсюду", — написал один из комментаторов. "Это G20. Почему тут этот клоун? Все, что он хочет, — сделать этот саммит посвященным одной лишь Украине", — добавил другой.

Читатели напомнили, что именно киевские власти своим отказом соблюдать Минские соглашения довели страну до того положения, в котором она сейчас находится. А Запад, в свою очередь, подстрекал Киев к военному конфликту, поставляя ему оружие, добавили пользователи.