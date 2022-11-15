Столтенберг: НАТО уже подготовил десятки тысяч ВСУшников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрил расширение тренировочной кампании Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих. При этом он напомнил, что усилиями Альянса "десятки тысяч украинских военных" уже прошли подготовку, позволяющую им эффективно противостоять ВС РФ.

"Я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей Украине. Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет… Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять…", — заявил Столтенберг, выступая на заседании глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Ранее министерства иностранных дел и обороны стран Евросоюза объявили об официальном старте тренировочной кампании, целью которой является подготовка 15 тысяч военнослужащих ВСУ. Срок кампании рассчитан на два года.