ООН уличила Украину в пытках током российских военнопленных

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что украинские правоохранители и бойцы ВСУ пытали током российских военнопленных.

Она рассказала, что сотрудники ООН поговорили со 175 российскими солдатами, попавшими в плен на Украине. Они сообщили о случаях пыток во время захвата и транспортировки в транзитные лагеря. По словам российских военнопленных, их били после пленения и во время допросов.

По словам Богнер, зафиксированы несколько инцидентов, когда украинские силовики резали пленных россиян ножом и били их электрическим током "с помощью военного телефона "тапик".

"Один военнопленный вспоминал: "Больше всего мы боялись военного телефона. Ощущение было ужасным. Все твое тело застывало, а потом ты падал на бок", — отметила Богнер.

Ранее бойцы Донецкой Народной Республики сообщили, что в украинском плену российские военные подвергались жестоким пыткам с применением тока.