NYT: США испытывают на Украине новое оружие

Западное современное вооружение и технологии проходят на Украине испытания, чтобы в будущем прогнозировать характер боевых действий. Об этом пишет The New York Times.

В частности, Киев, использует систему управления войсками Delta, разработанную совместно с НАТО, сообщает издание.

Авторы статьи добавляют, что эта система является одним из примеров того, как Украина стала площадкой для испытаний современного оружия и информационных систем.

Также в публикации газеты говорится, что на Украине применялись системы ПВО InfraRed Imaging System Tail (IRIS-T), дистанционно управляемые катера и системы подавления беспилотников EDM4S SkyWiper.

Ранее хакер из Донецка "Джокер ДНР" сообщал, что ему удалось взломать Delta и скачать оттуда все данные.