Польский наёмник описал свои страдания на Украине: "Мы вспотели от страха"

Польский наёмник с позывным "Крис" принимал участие в боевых действиях на территории Луганской и Харьковской областях. Поляк рассказал, что их группировка проводит свою так называемую работу ночью. Он отметил, что из-за холмистой и грязной местности выполнять задачи довольно сложно. Кроме этого, его часто беспокоили сильные боли в коленях.

"Я вешу 95 кг, но со всем снаряжением — 148 кг", — уточнил поляк.

Однажды Крис и два других солдата попали в ловушку российской армии. Один из боевиков зацепил верёвку, которая была натянута между деревьями, после чего взорвалась связка гранат. Осколки попали в обе ноги наёмника. В это время русский снайпер быстро отреагировал на противника и открыл огонь, прострелив Крису руку.

"Мне наложили жгуты, но я всё равно потерял много крови", — рассказал он.

Однако самое тяжёлое испытание ожидало Криса в открытой местности. Там наёмники попали под снайперский огонь. Когда они добрались до кареты скорой помощи, поляк "выливал кровь из сапог". Врачи удалили часть осколков, однако некоторые не удалось достать. Наёмник может на всю жизнь остаться инвалидом.

На данный момент группа Криса нуждается в специализированных радиостанциях с клавиатурой и приборами для бесшумного прослушивания, поскольку без связь солдаты не могут подойти к позициям российских войск.

"Мы движемся с интервалом в десять метров, и ночью мы буквально вспотели от страха, потому что на данный момент у нас есть только две такие радиостанции. Ночью температура падает до нуля, и мы буквально испаряемся от стресса и нервов, потому что, не общаясь друг с другом, мы не можем до конца сказать, сможем ли мы подойти к их позициям или нет, — рассказал он в интервью изданию Onet.