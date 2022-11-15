Пользователи Twitter* подняли на смех слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, представившего своё видение отхода ВС РФ из Херсона.
Ранее Столтенберг в официальном аккаунте Twitter* заявил, что оставление Херсона Россией говорит о "невообразимой храбрости вооружённых сил Украины", а также демонстрирует значимость поддержки Киева Западом.
Интернет-пользователи не увидели в этих словах ничего, кроме фальши и лицемерия.
Комментаторам показалось странным, что генсек НАТО так радуется тому, что военные действия на Украине затягиваются.
"Проплаченный рупор НАТО Йенс Столтенберг полон решимости продлить кровопролитие на Украине", — написал один из читателей.
"НАТО — бесполезная трата жизней, денег и времени", — отметил другой.
"Выход Америки из Афганистана демонстрирует невообразимую храбрость вооруженных сил Талибана**", — провёл аналогию третий комментатор.
Многие читатели сошлись во мнении, что на уход ВС РФ из Херсона повлияли не "храбрые украинские военные", а продуманная стратегия российского руководства, которую не в силах понять ни Киев, ни его западные кураторы.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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