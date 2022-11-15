Пользователи Twitter* считают, что Столтенберг невпопад высказался по Херсону

Пользователи Twitter* подняли на смех слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, представившего своё видение отхода ВС РФ из Херсона.

Ранее Столтенберг в официальном аккаунте Twitter* заявил, что оставление Херсона Россией говорит о "невообразимой храбрости вооружённых сил Украины", а также демонстрирует значимость поддержки Киева Западом.

Интернет-пользователи не увидели в этих словах ничего, кроме фальши и лицемерия.

Комментаторам показалось странным, что генсек НАТО так радуется тому, что военные действия на Украине затягиваются.

"Проплаченный рупор НАТО Йенс Столтенберг полон решимости продлить кровопролитие на Украине", — написал один из читателей. "НАТО — бесполезная трата жизней, денег и времени", — отметил другой. "Выход Америки из Афганистана демонстрирует невообразимую храбрость вооруженных сил Талибана**", — провёл аналогию третий комментатор.

Многие читатели сошлись во мнении, что на уход ВС РФ из Херсона повлияли не "храбрые украинские военные", а продуманная стратегия российского руководства, которую не в силах понять ни Киев, ни его западные кураторы.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность