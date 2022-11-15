Песков назвал попыткой грабежа резолюцию о выплате репараций Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициаторы резолюции о выплате репараций Украине хотят использовать площадку ООН, чтобы формализовать грабёж.

"Организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабёж наших же ЗВРов (золото-валютных резервов. — Прим. ред.), которые были совершенно незаконным образом заблокированы, собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, Москва категорически против присваивания российских ЗВР в качестве выплаты Украине репараций.