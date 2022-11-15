Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициаторы резолюции о выплате репараций Украине хотят использовать площадку ООН, чтобы формализовать грабёж.
"Организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабёж наших же ЗВРов (золото-валютных резервов. — Прим. ред.), которые были совершенно незаконным образом заблокированы, собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
По словам Пескова, Москва категорически против присваивания российских ЗВР в качестве выплаты Украине репараций.
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