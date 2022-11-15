Ослабление, уничтожение и разобщение России — основные цели Вашингтона, отражённые в новой стратегии нацбезопасности США, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
По его словам, в этом документе американские власти говорят об исключительности Соединённых Штатов и своём желании навязывать мировому сообществу собственную демократическую модель.
Он считает, что Вашингтон настроен на закрепление своего превосходства над остальными странами. Ради достижения этой цели США готовы называть РФ "непосредственной и постоянной угрозой", пояснил Патрушев. Как отметил секретарь Совбеза, на этом фоне Штаты продолжают формировать военные альянсы и размещать силы НАТО у границ РФ. Кроме того, он подчеркнул: американские власти используют Украину в качестве тарана против России.
"Цели США — ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну", — сказал Патрушев во время совещания по безопасности в ЦФО.
Ранее американский журналист Тед Снайдер сообщил, что Вашингтон должен остановить попытки загнать РФ в безвыходное положение с помощью увеличения мощи НАТО и переброски военных альянса в Европу.
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