Патрушев: власти США стремятся ослабить, разобщить и уничтожить Россию

Ослабление, уничтожение и разобщение России — основные цели Вашингтона, отражённые в новой стратегии нацбезопасности США, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, в этом документе американские власти говорят об исключительности Соединённых Штатов и своём желании навязывать мировому сообществу собственную демократическую модель.

Он считает, что Вашингтон настроен на закрепление своего превосходства над остальными странами. Ради достижения этой цели США готовы называть РФ "непосредственной и постоянной угрозой", пояснил Патрушев. Как отметил секретарь Совбеза, на этом фоне Штаты продолжают формировать военные альянсы и размещать силы НАТО у границ РФ. Кроме того, он подчеркнул: американские власти используют Украину в качестве тарана против России.

"Цели США — ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну", — сказал Патрушев во время совещания по безопасности в ЦФО.

Ранее американский журналист Тед Снайдер сообщил, что Вашингтон должен остановить попытки загнать РФ в безвыходное положение с помощью увеличения мощи НАТО и переброски военных альянса в Европу.