В Кремле ответили Макрону на призыв к переговорам по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу призыва президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении переговорного процесса по Украине.

"Безусловно, пока собственно не наблюдаем стола переговоров", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее на саммите G20 Маркон встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и попросил его призвать президента РФ Владимира Путина вернуться к переговорному процессу с Украиной.