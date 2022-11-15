Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу призыва президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении переговорного процесса по Украине.
"Безусловно, пока собственно не наблюдаем стола переговоров", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее на саммите G20 Маркон встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и попросил его призвать президента РФ Владимира Путина вернуться к переговорному процессу с Украиной.
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