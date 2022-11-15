Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у бывшего руководителя страны атрофированы мышцы левой руки.
"У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику", — сказал адвокат.
Ранее Хачапуридзе отметил, что у его подзащитного диагностировано 36 диагнозов, среди которых деменция и туберкулёз.
С мая Саакашвили находится на лечении в одной из больниц Тбилиси после долгой голодовки, которую он объявил в тюрьме. По словам правозащитников, бывший президент Грузии похудел на 20 килограммов.
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