Решение Вашингтона лишить РФ статуса государства с рыночной экономикой является политически мотивированным. Такое мнение выразил профессор МГИМО, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" он отметил, что ограничительные меры, утверждённые Западом против РФ, не позволяют Москве входить в международное экономическое пространство в том формате, который существовал до начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.
"США рассматривают возможность в дальнейшем в глобальном плане влиять на мировую экономику, исключая из неё РФ", — считает эксперт.
По его словам, Россия — один из самых серьёзных игроков в этой системе, поэтому Вашингтон продолжает оказывать давление на Москву.
Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что торговые отношения РФ и США вскоре "сойдут на нет", при этом российская сторона ничего не потеряет.
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