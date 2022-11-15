Данилов: США хотят глобально влиять на мировую экономику, исключив из неё РФ

Решение Вашингтона лишить РФ статуса государства с рыночной экономикой является политически мотивированным. Такое мнение выразил профессор МГИМО, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" он отметил, что ограничительные меры, утверждённые Западом против РФ, не позволяют Москве входить в международное экономическое пространство в том формате, который существовал до начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.

"США рассматривают возможность в дальнейшем в глобальном плане влиять на мировую экономику, исключая из неё РФ", — считает эксперт.

По его словам, Россия — один из самых серьёзных игроков в этой системе, поэтому Вашингтон продолжает оказывать давление на Москву.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что торговые отношения РФ и США вскоре "сойдут на нет", при этом российская сторона ничего не потеряет.