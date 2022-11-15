EAT: Россия послала Западу "смертоносный сигнал" из Белоруссии в виде МиГ-31К

Россия подняла в воздух над Белоруссией свой самолёт-перехватчик МиГ-31К, на вооружении которого якобы находилась гиперзвуковая ракета "Кинжал". Об этом заявил аналитик Сакши Тивари и не исключил, что это был учебный полёт.

Россия уже занимает первое место в мире в разработке гиперзвукового оружия, поэтому страны коллективного Запада пристально наблюдают за "Кинжалами", отметил эксперт. По его мнению, тандем гиперзвуковой ракеты и самолёта является "смертоносной" комбинацией.

"Даже наиболее защищённые цели в Европе и Великобритании находятся под угрозой из-за их возможного размещения в Белоруссии", — указал Тивари в издании EurAsian Times.

Аналитик полагает, что Россия могла применить МиГ-31К в Белоруссии для того, чтобы послать Западу сигнал сдерживания, а также продемонстрировать возможный ответ на агрессию со стороны противников.