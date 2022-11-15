Акопов: на саммите G20 КНР отказала США в двухполярности

Джо Байден впервые за время своего правления встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако результаты 3-часовой беседы, проведённой накануне саммита "Большой двадцатки" на Бали, оказались для Белого не столь радужными, как ожидалось, пишет обозреватель для РИА Новости Пётр Акопов.

Американский президент попытался заверить Си Цзиньпина, что США не собираются конфликтовать с КНР, в планах лишь здоровая конкуренция. По мнению Акопова, США опасаются украинского сценария вокруг конфликта с Тайванем и не хотят оказаться в ситуации военных действий на два фронта — с КНР и РФ.

"Поэтому сейчас американцы готовы на словах подтвердить согласие не пересекать китайскую красную линию, то есть не раскручивать тайваньскую тему", — пишет автор.

По его мнению, Китай не доверяет США в этом вопросе. Тем более, что Байден попытался сыграть грубо, предложив обсудить отношения Китая и России. При этом он заявил, что КНР не слишком уважает РФ.

Си видит, что США настраивают альянсы против Пекина.

"У него есть наглядный пример того, как Штаты используют против России Украину, и никто не убедит председателя КНР в том, что "Россия — это другое, она сама виновата, а с Китаем мы хотим просто честной конкуренции", — отмечает Акопов.

Автор подчёркивает, что Си Цзиньпин не сказал ни слова про "двухполярный мир".

"Этот фейк был запущен как раз теми, кто пытается внести смуту в российско-китайские отношения. То есть англосаксами — все ещё уверенными в том, что они могут конструировать будущий миропорядок, "разводя" своих противников."

По словам обозревателя, Китай и РФ сейчас имеют общие цели и общих врагов, которые сами назначили нас врагами в целях разбить поодиночке. Однако США просчитались, хотя пока не признают этого.