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Акопов: на саммите G20 КНР отказала США в двухполярности

Мир

Джо Байден впервые за время своего правления встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако результаты 3-часовой беседы, проведённой накануне саммита "Большой двадцатки" на Бали, оказались для Белого не столь радужными, как ожидалось, пишет обозреватель для РИА Новости Пётр Акопов.

Акопов: на саммите G20 КНР отказала США в двухполярности

Американский президент попытался заверить Си Цзиньпина, что США не собираются конфликтовать с КНР, в планах лишь здоровая конкуренция. По мнению Акопова, США опасаются украинского сценария вокруг конфликта с Тайванем и не хотят оказаться в ситуации военных действий на два фронта — с КНР и РФ.

"Поэтому сейчас американцы готовы на словах подтвердить согласие не пересекать китайскую красную линию, то есть не раскручивать тайваньскую тему", — пишет автор.

По его мнению, Китай не доверяет США в этом вопросе. Тем более, что Байден попытался сыграть грубо, предложив обсудить отношения Китая и России. При этом он заявил, что КНР не слишком уважает РФ. 

Си видит, что США настраивают альянсы против Пекина.

"У него есть наглядный пример того, как Штаты используют против России Украину, и никто не убедит председателя КНР в том, что "Россия — это другое, она сама виновата, а с Китаем мы хотим просто честной конкуренции", — отмечает Акопов.

Автор подчёркивает, что Си Цзиньпин не сказал ни слова про "двухполярный мир".

"Этот фейк был запущен как раз теми, кто пытается внести смуту в российско-китайские отношения. То есть англосаксами — все ещё уверенными в том, что они могут конструировать будущий миропорядок, "разводя" своих противников."

По словам обозревателя, Китай и РФ сейчас имеют общие цели и общих врагов, которые сами назначили нас врагами в целях разбить поодиночке. Однако США просчитались, хотя пока не признают этого.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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