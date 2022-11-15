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Аналитики: в 2023 году США и РФ начнут ядерный бой на Украине

Мир

Ядерный апокалипсис в 2022-2023 году стал вполне ощутимым вариантом развития событий. России применение ядерного оружия на территориях, граничащих с её областями, не просто не нужно, а даже небезопасно, хотя политологи уверены, что "рано или поздно ядерных ударов по территории Украины не избежать".

Аналитики: в 2023 году США и РФ начнут ядерный бой на Украине

Россия, объявившая частичную мобилизацию спустя полгода после начала СВО, превращать конфликт в ядерную войну точно не собирается, отмечает "Царьград".

СМИ предлагает на секунду отвлечься на два любопытных факта:

  1. В 2002 году всемирно известный астрофизик, барон и пэр Мартин Джон Рис предложил пари о том, что "до 31 декабря 2020 года на Земле из лаборатории утечёт вирус, который убьёт больше миллиона человек". Спустя 15 лет пари принял публицист из Гарварда Стивен Пинкер, поставив эквивалент 400 долларов. И проиграл…
  2. В сентябре же 2021 года модный британский историк Нил Фергюсон предложил другое пари: до 2029 года в мире будет иметь место ядерный военный конфликт, который убьёт около миллиона человек. Мысль эта "случайно” посетила его в Киеве, о чём он и рассказал журналистам издания Bloomberg.

Вовсе необязательно, что апокалипсис будет глобальным и одномоментным 

Напомним, именно Британия стала главным бенефициаром украинской войны, в которой американская глобализация разбилась о "восстание России", а европейская экономика угробилась об антироссийские санкции.

Так что именно британцы могут вручить Зеленскому маломощный ядерный боеприпас как доказательство "русской ядерной агрессии".

Вовсе необязательно, что апокалипсис будет глобальным и одномоментным — представление о ядерной войне как о "двух часах и планета сгорела" появилось из-за влияния Голливуда. В своё время и США, и СССР в качестве рабочего варианта рассматривали сценарий ограниченной ядерной войны на территории Европы.

"Сегодня для России вопрос возвращения русских земель — основа выживания, для Запада — важный рубеж обороны геополитического господства. Трудно сказать, ограничатся ли Москва и Вашингтон парой ударов или разнесут всё сразу", — считает издание.

Отдельный вопрос — потенциальный нанесённый ущерб. Разумеется, многое будет зависеть от того, как применять (что бомбить), проще говоря, выбор контрсилового или контрценностного ударов:

  • Первый нацелен на уничтожение стратегического потенциала противника.
  • Второй — удар по городам.

В процентном соотношении потери России будут выше

Проблема в том, что население у США больше — примерно 333 миллиона человек; в России, по официальным данным, живёт чуть больше 145 миллионов. В процентном соотношении наши потери будут выше.

К тому же проблему создают городские агломерации, ведь большое скопление людей убить одной боеголовкой гораздо проще, чем "накидать" десяток зарядов по "одноэтажной Америке".

Впрочем, аналитики уверены: если ядерная война стартует в ближайшее время, наиболее вероятен ограниченный масштаб конфликта. То есть битва, в которой США и Россия будут наносить тактическим ядерным оружием по войскам друг друга на территориях, пока ещё подконтрольных Украине.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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