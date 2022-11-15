Ядерный апокалипсис в 2022-2023 году стал вполне ощутимым вариантом развития событий. России применение ядерного оружия на территориях, граничащих с её областями, не просто не нужно, а даже небезопасно, хотя политологи уверены, что "рано или поздно ядерных ударов по территории Украины не избежать".
Россия, объявившая частичную мобилизацию спустя полгода после начала СВО, превращать конфликт в ядерную войну точно не собирается, отмечает "Царьград".
СМИ предлагает на секунду отвлечься на два любопытных факта:
Напомним, именно Британия стала главным бенефициаром украинской войны, в которой американская глобализация разбилась о "восстание России", а европейская экономика угробилась об антироссийские санкции.
Так что именно британцы могут вручить Зеленскому маломощный ядерный боеприпас как доказательство "русской ядерной агрессии".
Вовсе необязательно, что апокалипсис будет глобальным и одномоментным — представление о ядерной войне как о "двух часах и планета сгорела" появилось из-за влияния Голливуда. В своё время и США, и СССР в качестве рабочего варианта рассматривали сценарий ограниченной ядерной войны на территории Европы.
"Сегодня для России вопрос возвращения русских земель — основа выживания, для Запада — важный рубеж обороны геополитического господства. Трудно сказать, ограничатся ли Москва и Вашингтон парой ударов или разнесут всё сразу", — считает издание.
Отдельный вопрос — потенциальный нанесённый ущерб. Разумеется, многое будет зависеть от того, как применять (что бомбить), проще говоря, выбор контрсилового или контрценностного ударов:
Проблема в том, что население у США больше — примерно 333 миллиона человек; в России, по официальным данным, живёт чуть больше 145 миллионов. В процентном соотношении наши потери будут выше.
К тому же проблему создают городские агломерации, ведь большое скопление людей убить одной боеголовкой гораздо проще, чем "накидать" десяток зарядов по "одноэтажной Америке".
Впрочем, аналитики уверены: если ядерная война стартует в ближайшее время, наиболее вероятен ограниченный масштаб конфликта. То есть битва, в которой США и Россия будут наносить тактическим ядерным оружием по войскам друг друга на территориях, пока ещё подконтрольных Украине.
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