На Бали начался саммит "большой двадцатки". Как всегда после выступления всех представителей должно было состояться совместное фотографирование.
Однако традиционная групповая съёмка в рамках саммита G20 была отсрочена, пишет РИА Новости.
Ссылаясь на информацию агентства Киодо, издание сообщает, что "американские и европейские лидеры отказались фотографироваться" с представителем российской делегации, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Ранее Лавров на встрече с главой МИД Китая назвал сообщения о своей госпитализации фейком, отметил, что вчера готовился к заседанию в рамках G20.
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