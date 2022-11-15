Западные лидеры на саммите G20 отказались фотографироваться с Лавровым

На Бали начался саммит "большой двадцатки". Как всегда после выступления всех представителей должно было состояться совместное фотографирование.

Однако традиционная групповая съёмка в рамках саммита G20 была отсрочена, пишет РИА Новости.

Ссылаясь на информацию агентства Киодо, издание сообщает, что "американские и европейские лидеры отказались фотографироваться" с представителем российской делегации, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее Лавров на встрече с главой МИД Китая назвал сообщения о своей госпитализации фейком, отметил, что вчера готовился к заседанию в рамках G20.