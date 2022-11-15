Коц: НАТО имеет основания сократить военную помощь Украине

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц поразмышлял на тему возможных причин намерения НАТО сократить поставки военной помощи Украине. Италия уже объявила о заморозке поставок, Вашингтон отказал Киеву в предоставлении некоторых видов современного вооружения.

Коц приводит мнение директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина. Он отметил, что в Италии к власти пришло правительство, для которого интересы страны важнее, чем далёкие военные действия.

"Они сохраняют верность политике ЕС, но не хотят участвовать в конфликте непосредственно. Ведь поставки вооружений — прямое вмешательство. В Риме это прекрасно понимают."

Италия намерена поставить Украине обещанное ранее вооружение, но формирования новых пакетов помощи не планирует. Похожая риторика начала звучать в Нидерландах, Германии, Дании и Франции.

США продолжает поставки вооружений, однако значительно сокращает их количество. Так, летом Америка обещала 71 тысячу единиц боеприпасов, но теперь речь идёт лишь о 21 тысяче. Это связано со "снарядным голодом" и трудностями ВПК страны, считает Коц.

Джо Байден заявил, что не станет передавать Украине дальнобойное вооружение, поскольку не желает ударов вглубь РФ и провокацию Третьей мировой войны. Отклонён запрос Киева и о поставках высокотехнологичных БПЛА MQ-1C Gray Eagle, способных развивать скорость до 310 км/ч. Решение также принято в связи с нежеланием "эскалации конфликта", а также с нежеланием того, чтобы новейшее вооружение попало в руки россиян, резюмирует автор публикации.