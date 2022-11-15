Турецкий политик Перинчек: приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США

Приказ о совершении террористического акта на территории Стамбула был отдан из Соединённых Штатов Америки, заявил турецкий политик, лидер партии "Родина" Догу Перинчек.

По его словам, Вашингтон осуществляет управление над запрещёнными в Турции организациями, такими как Рабочая партия Курдистана и FETÖ. Кроме того, политик убеждён: власти США владеют информацией о планах "Исламского государства"*.

"Неважно, какая террористическая организация нажимает на курок, ведь приказы отдают Соединённые Штаты", — цитирует Перинчека издание Aydınlık.

Ранее руководитель МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что Анкара не принимает соболезнования американского посольства в связи с терактом в Стамбуле. Как пояснил министр, подозреваемая в его реализации могла быть связана с Рабочей партией Курдистана, которую поддерживают США.

Взрыв в центре турецкой столицы произошёл 13 ноября. Жертвами теракта стали шесть человек.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.