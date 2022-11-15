В RUSI предложили странам Юго-Восточной Азии защититься от КНР оружием Британии

Аналитики Королевского института объединённых служб (RUSI) считают, что небольшие азиатские государства следует "защитить" от агрессии со стороны Китая при помощи так называемых пузырей безопасности. Центральной точкой "пузыря" является размещение системы вооружения, а дальность стрельбы выступает в качестве радиуса проекции сферы.

По мнению экспертов, Британия способа обеспечить защиту Юго-Восточной Азии, направив в регион противокорабельные и противовоздушные средства. После этого слабые страны смогут усложнить жизнь более сильному сопернику, который намерен "захватить" их ресурсы, считают в RUSI.

Аналитики предложили, чтобы военно-морской флот и промышленность Британии начали совместную работу для снабжения азиатских армий недорогими вооружениями, передаёт "Военное обозрение".