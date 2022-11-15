Президенту США Джо Байдену не удалось изменить позицию КНР по отношению к РФ

Джо Байден и Си Цзиньпин встретились на саммите "Большой двадцатки". Итог их диалога подтвердил, что США не удалось изменить позицию КНР по отношению к России, пишет "Взгляд".

"Мы поддерживаем и рассчитываем на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. В то же время мы надеемся, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с Россией", — сказал лидер Китая американскому президенту.

Политики беседовали на протяжении трёх часов. Заявления Си Цзиньпина свидетельствуют о том, что Пекин намерен придерживаться ранее выбранной политики по отношению к Москве в нейтрально-благожелательном русле, резюмируют авторы материала.