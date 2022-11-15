Владимир Зеленский выступил с речью на саммите G20, в которой заявил о невозможности подписания с Россией новых Минских соглашений.
Зеленский выступил с видеообращением на саммите G20.
Президент Украины отметил, что сейчас настало время, когда "в....* России должна и может быть остановлена".
При этом украинский лидер подчеркнул, что не позволит России "выжидать и наращивать свои силы". Он также выступил категорически против минских соглашений.
Зеленский объяснил, что Украине нужны гарантии безопасности в рамках "Киевского договора безопасности". Он отметил, что Россия обязана будет, в рамках данного договора, подтвердить территориальную целостность Украины, вывести армию и выплатить компенсацию. Только после этого глава Украины, по его словам, согласится подписать документ об окончании в....*.
Ранее Зеленский предложил России обмен пленными: "всех на всех".
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Зеленский прибыл в Херсон.