Зеленский на саммите G20 заявил, что не позволит РФ "выжидать и наращивать силы"

Владимир Зеленский выступил с речью на саммите G20, в которой заявил о невозможности подписания с Россией новых Минских соглашений.

Зеленский выступил с видеообращением на саммите G20.

Президент Украины отметил, что сейчас настало время, когда "в....* России должна и может быть остановлена".

При этом украинский лидер подчеркнул, что не позволит России "выжидать и наращивать свои силы". Он также выступил категорически против минских соглашений.

Зеленский объяснил, что Украине нужны гарантии безопасности в рамках "Киевского договора безопасности". Он отметил, что Россия обязана будет, в рамках данного договора, подтвердить территориальную целостность Украины, вывести армию и выплатить компенсацию. Только после этого глава Украины, по его словам, согласится подписать документ об окончании в....*.

Ранее Зеленский предложил России обмен пленными: "всех на всех".

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.