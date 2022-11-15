Зеленский на саммите G20: новые Минские соглашения подписать невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите G20 по видеосвязи. В своей речи украинский лидер заявил о невозможности возвращения к Минским соглашениям, сообщает Reuters.

На саммите "Большой двадцатки" одним из главных вопросов для обсуждения стали военные действия на Украине. Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи заявил, что Киев требует новые гарантии безопасности и выдвигает ряд условий для прекращения конфликта.

Президент Украины предложил прекратить военные действия "справедливо, на основе Устава ООН и международного права". Кроме того, Зеленский призвал ввести ограничения на стоимость российских энергоресурсов, расширить условия "зерновой сделки" и восстановить на Запорожской АЭС "рациональную безопасность".