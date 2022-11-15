Украинские власти хотели получить контроль над снимками из Херсона, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
Барака высказался о запрете украинским режимом ряду западных СМИ осуществлять съёмку репортажей из Херсона. По заявлению Киева журналисты не имели разрешения на работу в зоне боевых действий. Американский правозащитник уверен, что запрет на ведение репортажей из Херсона основан на том, что Украина хочет контролировать все фото- и видеосъёмки, сделанные в городе.
Известно, что в числе журналистов, которым запретили работать в Херсоне, оказались съёмочные группы из CNN и SkyNews.
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Зеленский прибыл в Херсон.