Правозащитник Барака: Киеву нужен контроль над фото из Херсона

Украинские власти хотели получить контроль над снимками из Херсона, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

Барака высказался о запрете украинским режимом ряду западных СМИ осуществлять съёмку репортажей из Херсона. По заявлению Киева журналисты не имели разрешения на работу в зоне боевых действий. Американский правозащитник уверен, что запрет на ведение репортажей из Херсона основан на том, что Украина хочет контролировать все фото- и видеосъёмки, сделанные в городе.

Известно, что в числе журналистов, которым запретили работать в Херсоне, оказались съёмочные группы из CNN и SkyNews.