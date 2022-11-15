Миловидов: накал противоречий на Западе из-за РФ может привести к развалу ЕС

Западные страны, утверждая новые ограничения в отношении РФ, сталкиваются с различными противоречиями, которые способны спровоцировать развал Европейского союза. Такое мнение выразил замдиректора ИМЭМО РАН Владимир Миловидов.

В беседе с РИА Новости он напомнил, что Запад готовится к введению девятого пакета антироссийских санкций. По его словам, далеко не все государства выступают за продолжение давления на Москву. Эксперт допустил вероятность глобальных перемен из-за подобных разногласий.

"Они могут привести либо к развалу Евросоюза, либо наоборот к тому, что каждая европейская страна потеряет в итоге суверенитет в финансовой сфере, поскольку будет создан единый бюджет ЕС", — считает Миловидов.

Специалист добавил, что на фоне противоречий в США и Европе усилится рост стоимости продовольствия и энергоресурсов.

Как пояснил эксперт, некоторые страны уже не в силах поддерживать все решения Брюсселя из-за нарастающих экономических проблем. В качестве примера он привёл Венгрию, которая может прекратить существование в связи с нехваткой денежных средств.

Миловидов считает, что однажды на Западе начнутся социальные волнения с требованием остановить санкционное давление на Москву и заморозить программы поддержки Киева.