Минобороны Польши: Варшава готовится к вторжению с границы Белоруссии

Варшава создаст дополнительное военное подразделение в 110 километрах от белорусской границы, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, это необходимо, чтобы "враг не вторгся" в Польшу.

"Именно к наступательным действиям Польша и готовится, выстраивая военную инфраструктуру остриём в нашу, подчёркиваю, вот именно в нашу сторону, — заявил Блащак на брифинге. — Это подразделение станет частью новой механизированной дивизии, которую мы строим в Подляском воеводстве".

При каких обстоятельства Польша будет расценивать те или иные действия как вторжение, министр обороны не уточнил, но подчеркнул, что шаги Варшавы якобы направлены лишь на укрепление нацбезопасности страны, а не на наступательные манёвры.