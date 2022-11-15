Варшава создаст дополнительное военное подразделение в 110 километрах от белорусской границы, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.
По его словам, это необходимо, чтобы "враг не вторгся" в Польшу.
"Именно к наступательным действиям Польша и готовится, выстраивая военную инфраструктуру остриём в нашу, подчёркиваю, вот именно в нашу сторону, — заявил Блащак на брифинге. — Это подразделение станет частью новой механизированной дивизии, которую мы строим в Подляском воеводстве".
При каких обстоятельства Польша будет расценивать те или иные действия как вторжение, министр обороны не уточнил, но подчеркнул, что шаги Варшавы якобы направлены лишь на укрепление нацбезопасности страны, а не на наступательные манёвры.
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