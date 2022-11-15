Зеленский предложил России обмен пленными: "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками саммита G20 (не очень понятно, с какой стати, ведь его страна не входит в "большую двадцатку") предложил России обмен пленными по формуле "всех на всех".

Правда, "в довесок" потребовал соглашения о гарантиях безопасности, передачи контроля над всеми АЭС и вывода российских войск с территории Незалежной.

По словам Зеленского, "настало время", когда российско-украинский конфликт "может быть остановлен", но Киев "не пойдёт на сделку с совестью" (что это значит, бывший актёр, привыкший говорить "высоким штилем", не пояснил).

К слову, ещё до выступления украинского лидера на G20 Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе на Банковой сообщал, что "Киев передал свои требования в посольство США на Украине". То есть, пламенная речь Владимира Зеленского была заранее согласована с "вашингтонским обкомом".

"На Банковой требуют передать полный контроль над ЗАЭС Украине и совершить обмен пленными по формуле "всех на всех", только при таком формате Киев готов садиться за стол переговоров и обсуждать вывод российской армии с территории страны”, — пишет автор канала.