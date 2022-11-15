Военный эксперт Шурыгин: США жизненно необходима зимняя передышка на Украине

Американская экономика требует передышки: план по уничтожению России с помощью украинского кризиса провалился, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Российская экономика устояла под санкциями, а властям РФ удалось избежать серьёзного внутриполитического кризиса, но именно на это рассчитывали стратеги из США.

"Все планы рухнули. Украина понесла невосполнимый ущерб, а экономика США работает на пределе, чтобы просто обеспечить поддержание чужой войны", — отметил эксперт в эфире канала "Соловьев LIVE".

Причём Белый дом и Пентагон осознают, что Россия ещё не воспользовалась всеми своими возможностями, а ведёт спецоперацию ограниченным контингентом. Если Кремль примет решение удвоить группировку на Украине, ВСУ грозит тотальный разгром.

"США жизненно необходима зимняя передышка, чтобы перенастроить свой ВПК и обновить вооружение ВСУ. Без 3-4 месяцев затишья американцы потерпят здесь сокрушительное поражение", — добавил Шурыгин.

Именно поэтому Вашингтон настаивает на переговорном процессе, обещая отмену санкций, возобновление торговли и возвращение арестованных активов.