Экс-премьер Чарногурский: многие жители Словакии поддерживают спецоперацию РФ

Многие жители Словакии поддерживают Россию в конфликте с Украиной. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Ян Чарногурский.

В интервью РИА Новости он отметил, что Словакия сохраняет дружеские отношения с РФ. По его словам, Москва оказывала большую помощь государству в период международного кризиса. Как пояснил политик, согласно свежему опросу общественного мнения, 52 процента граждан поддержали российскую спецоперацию.

"Большинство словаков проголосовало за поддержку РФ в российско-украинском конфликте", — указал Чарногурский.

Он добавил, что такие настроения прослеживались с самых первых дней спецоперации. Премьер подчеркнул: в США и Евросоюзе постепенно начинают осознавать серьёзность конфликта, поэтому там регулярно возникают призывы с требованием сократить поставки оружия киевскому режиму.

Ранее стало известно, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины на фоне энергетического кризиса. По данным Foreign Policy, руководство этих стран опасается роста социальных волнений из-за напряжённой экономической ситуации.