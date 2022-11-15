Киевский режим не пойдёт на переговоры с Кремлём, сообщает RT, ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Стало известно, что между главкомом ВСУ и Марком Милли, главой комитета начальников штабов ВС США, состоялся телефонный разговор.
По заявлению Залужного, в ходе переговоров украинская сторона чётко обозначила свою позицию и никаких договорённостей с Россией не будет.
"Украинские военные не примут никаких переговоров, договорённостей или компромиссных решений", — заявил главком ВСУ.
Ранее глава Франции Эммануэль Макрон призвал использовать все возможные дипломатические рычаги для организации и проведения переговоров по конфликту Украины с Россией.
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