Залужный: ВСУ не пойдут на переговоры с Россией

Киевский режим не пойдёт на переговоры с Кремлём, сообщает RT, ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Стало известно, что между главкомом ВСУ и Марком Милли, главой комитета начальников штабов ВС США, состоялся телефонный разговор.

По заявлению Залужного, в ходе переговоров украинская сторона чётко обозначила свою позицию и никаких договорённостей с Россией не будет.

"Украинские военные не примут никаких переговоров, договорённостей или компромиссных решений", — заявил главком ВСУ.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон призвал использовать все возможные дипломатические рычаги для организации и проведения переговоров по конфликту Украины с Россией.