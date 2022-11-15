Bloomberg: французам зимой начнут отключать свет из-за неготовности АЭС

Жителям Франции грозят веерные отключения электроэнергии этой зимой из-за неготовности АЭС к сверхнагрузкам, сообщил сетевой оператор Réseau de Transport d'Électricité.

Отключения могут длиться несколько часов, а могут и несколько дней, подчеркнули в RTE.

Однако такой шаг отразится не только на качестве жизни французов, но и на их кошельке.

"Этой зимой Франции грозит нехватка электроэнергии в течение нескольких дней, поскольку страна борется с более низкой, чем обычно, доступностью атомных электростанций, — цитирует оператора Bloomberg. — Это вынуждает французских потребителей платить надбавку своим соседям, где цены взлетели до небес".

Традиционно, в Париже заявили, что такой резкий скачок цен и дефицит энергии образовались на фоне "сокращения Россией" поставок газа.