Германия и Польша не сошлись во мнениях насчёт миссии Евросоюза по подготовке украинских боевиков на территории Европы, заявили немецкие аналитики. Берлин опасается "пророссийских манёвров" из-за расположения штаб-квартиры.
Ранее стало известно, что главный "офис" миссии расположат в Польше, что вызвало недовольство у ФРГ. Кроме того, в тренировках украинских боевиков намерены принять участие страны, которые не входят в Евросоюз.
"Из-за того, что Варшава и Берлин не смогли прийти к соглашению, в течение лета были потрачены драгоценные недели", — пишет Tagesspiegel.
Берлин усомнился в безопасности подобного шага и заявил, что опасается "российских манёвров" со стороны Калининградской области, расположенной "неподалёку".
Впрочем, политики всё же сошлись на том, что штаб-квартиры будет две, однако, Берлину достался "меньший офис".
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