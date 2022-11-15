Politico: в США готовят условия для мирных переговоров Москвы и Киева

Госдепартамент США готовит условия для мирных переговоров между Россией и Незалежной, заявили американские аналитики. По их мнению, Вашингтон уже заинтересован в прекращении конфликта, но единой точки зрения об условиях пока нет.

Американские политики предполагают, что "окно" для мирного урегулирования ситуации может возникнуть уже зимой. Когда кампания замедлится, но бои станут "ожесточённее". Речь идёт о ситуации на Херсонском направлении.

"Госдепартамент подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, — заявили аналитики Politico со ссылкой на источник в политических кругах Вашингтона. — Так почему не начать обсуждения мирных переговоров до того, как вы отправите ещё 100 тысяч человек в эту бездну?"

При этом на данном этапе конфликта в Вашингтоне не видят возможностей для урегулирования ситуации дипломатическим путём, резюмировали авторы.