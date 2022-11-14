Политолог Николай Севостьянов проанализировал, какие страны проголосовали против России за репарации Украине, разделив государства на "паразитов и союзников".
В Telegram-канале военкора Юрия Котенка опубликовано мнение политолога Севостьянова. Пост называется "О паразитах и союзниках".
В публикации говорится о голосовании в ООН за репарации, которые должна заплатить Россия за вторжение на Украину.
""За репарации" проголосовал весь Запад, в том числе Венгрия, хотя о "русофилии" Орбана не порассуждал только ленивый. Там же Турция — один из главных выгодополучателей от войны на Украине, при том, что мощнейшее турецкое лобби может круглые сутки рассказывать о беспрецедентных партнёрских отношениях между Анкарой и Москвой", — поделился наблюдениями политолог.
Он назвал тревожным сигналом то, что среди воздержавшихся появились страны, зависящие от России: Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.
"Стран, которые проголосовали против резолюции — мало. Китай, КНДР, Иран, Куба, Белоруссия, Сирия и несколько африканских государств", — написал Севостьянов.
Он отметил, что КНР не нужен многополярный мир, так как страна, по его мнению, стремится к двуполярному миру "на пару с Вашингтоном".
Совостьянов отметил Иран, доказывающий свою всецелую поддержку России.
Ранее актёр Станислав Садальский предупредил, что России не стоит доверять Реджепу Эрдогану, так как Турция является членом НАТО.
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