Севостьянов о странах-предателях, выступивших за репарации Украине: Там Турция

Политолог Николай Севостьянов проанализировал, какие страны проголосовали против России за репарации Украине, разделив государства на "паразитов и союзников".

В Telegram-канале военкора Юрия Котенка опубликовано мнение политолога Севостьянова. Пост называется "О паразитах и союзниках".

В публикации говорится о голосовании в ООН за репарации, которые должна заплатить Россия за вторжение на Украину.

""За репарации" проголосовал весь Запад, в том числе Венгрия, хотя о "русофилии" Орбана не порассуждал только ленивый. Там же Турция — один из главных выгодополучателей от войны на Украине, при том, что мощнейшее турецкое лобби может круглые сутки рассказывать о беспрецедентных партнёрских отношениях между Анкарой и Москвой", — поделился наблюдениями политолог.

Он назвал тревожным сигналом то, что среди воздержавшихся появились страны, зависящие от России: Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

"Стран, которые проголосовали против резолюции — мало. Китай, КНДР, Иран, Куба, Белоруссия, Сирия и несколько африканских государств", — написал Севостьянов.

Он отметил, что КНР не нужен многополярный мир, так как страна, по его мнению, стремится к двуполярному миру "на пару с Вашингтоном".

Совостьянов отметил Иран, доказывающий свою всецелую поддержку России.

Ранее актёр Станислав Садальский предупредил, что России не стоит доверять Реджепу Эрдогану, так как Турция является членом НАТО.