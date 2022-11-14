Тихановская объяснила ЕС, как закончить конфликт на Украине: "Рухнет весь режим"

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступающая против СВО, призвала ЕС помочь Белоруссии установить в стране демократический режим, сообщает EADaily.

Оппозиционерка уверена, что ликвидация режима Александра Лукашенко поможет наступлению мира на Украине.

Тихановская произнесла речь перед главами МИД стран ЕС в на заседании Совета ЕС по внешним делам. Она призвала Евросоюз "встать на защиту независимости Белоруссии" с помощью "решительных мер".

"Мы считаем, что в....* можно закончить быстрее, если российские войска уйдут, а Белоруссия перейдет к демократии. Режим подобен стулу с тремя ножками, на которых он стоит: репрессии, деньги и Кремль. Если рухнет хотя бы одна из этих ног, рухнет и весь режим", — объяснила глава оппозиции Белоруссии.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.