Медведев о резолюции ООН о возмещении ущерба Украине: Основа для воровства

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, какую цель преследует ООН, принимая резолюцию, предписывающую России возместить ущерб Украине от спецоперации на Украине.

Экс-президент России уверен, что на Западе пытаются добраться до замороженных активов РФ.

"Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов", — написал Медведев в своём микроблоге.

Он призвал принять аналогическое решение и в отношении стран, пострадавших от агрессии НАТО и США: Кореи, Вьетнама. Ирака, Югославии.

В противном случае, по мнению бывшего российского лидера, "это похоже на начало агонии ООН". Он предрёк международному институту по примирению мучительный конец.

"Проживём и без такой организации "объединённых наций"", — выразил своё мнение политик.

Ранее Дмитрий Медведев объяснил, что уступки России на фронтах продиктованы "присущей нам человеческой добротой" и другими соображениями.