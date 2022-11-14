Демидов: санкции против "Газпрома" дают Польше национализацию чужого имущества

Варшава изъяла долю ПАО "Газпром" в операторе польской части газопровода "Ямал — Европа" EuRoPol GAZ, проходящего через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию и поставляющего голубое топливо в ФРГ.

После внесения "Газпрома" в санкционный список Москва ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С этого момента российская компания не может пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении.

27 апреля Россия прекратила экспорт топлива польской PGNiG и болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты в рублях по новой схеме. Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов сообщил, что это никак не повлияет на поставки и на Россию, так как труба "Ямал — Европа" пустует уже больше полугода. Он считает, что сложившаяся ситуация даёт Польше только национализацию чужого имущества.

"Честно сказать, непонятно, что они будут с ним делать. Либо выкопают, сдадут на лом, либо они могут её использовать, подсоединить к той своей системе, которую они используют, и продлить нитки в сторону заводов, где идёт регазификация СПГ. И таким образом использовать инфраструктуру, которую построил "Газпром", для своих целей", — считает эксперт.