Вывод российских военных из Херсона прокомментировал президент США Джо Байден. На пресс-конференции в Индонезии он назвал это "значительной победой" Украины.
"Прежде всего — это существенная победа Украины", — ответил Байден на просьбу журналистов оценить ситуацию с Херсоном.
США продолжат предоставлять Украине военную помощь, добавил он.
По словам Байдена, Америка не собирается принимать участие ни в каких переговорах, так как "ничего про Украину без Украины".
Он также заметил, что в связи с предстоящей зимой ожидает "замедления" военного конфликта.
Ранее, выступая перед жителями Херсона, президент Украины Владимир Зеленский назвал цену, которую Киев заплатил за взятие города.
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