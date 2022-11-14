Байден: вывод российских войск из Херсона — это "значительная победа" Украины

Вывод российских военных из Херсона прокомментировал президент США Джо Байден. На пресс-конференции в Индонезии он назвал это "значительной победой" Украины.

"Прежде всего — это существенная победа Украины", — ответил Байден на просьбу журналистов оценить ситуацию с Херсоном.

США продолжат предоставлять Украине военную помощь, добавил он.

По словам Байдена, Америка не собирается принимать участие ни в каких переговорах, так как "ничего про Украину без Украины".

Он также заметил, что в связи с предстоящей зимой ожидает "замедления" военного конфликта.

Ранее, выступая перед жителями Херсона, президент Украины Владимир Зеленский назвал цену, которую Киев заплатил за взятие города.