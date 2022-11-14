Депутат Госдумы о планах Украины выгнать РФ из G20: "Это нереально"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал Pravda. Ru планы Украины обратиться к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы.

"Нет, это нереально. Это очередной шантаж Америки, потому что руководство Украины транслирует документы, которые готовятся в Госдепе. Это очередная попытка Госдепа руками Украины шантажировать и исключить Россию из различных международных институтов. Но, учитывая, что страны "Большой двадцатки" не полностью контролируется США, это вряд ли удастся", — заявил депутат.

По это словам, это ещё одно подтверждение того, что США хотят построить однополярный мир.

В понедельник, 14 ноября в Верховную раду Украины внесли проект обращения к странам G20 по поводу исключения России из состава группы.