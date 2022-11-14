В США признали беззащитность страны перед российскими ракетами

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США беззащитны перед российскими и китайскими ракетами.

"Американская система противоракетной обороны в нынешнем виде не способна защитить страну от мощных ударов баллистических ракет", — написал он в статье для The Wall Street Journal.

Несмотря на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, американская система ПРО не способна справиться с угрозами, исходящими от РФ и КНР, отметил Болтон. В то время, как эти страны развивали гиперзвуковые технологии, США не улучшали свои средства обороны, подчеркнул экс-советник Дональда Трампа.

По словам Болтона, американская система противоракетной обороны создавалась для защиты от таких "государств-изгоев", как Иран и Северная Корея. Он призвал совершенствовать систему ПРО, чтобы она отвечала современным угрозам со стороны России и Китая.