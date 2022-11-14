В Германии хотят "дифференцировать" останки солдат на русских и украинцев

В Гамбурге Народный союз Германии по уходу за военными могилами хочет "дифференцировать" останки солдат и заключённых концлагерей на русских и украинцев. Глава местного отделения союза Кристиан Любке объясняет это тем, что представителям этих двух стран трудно "почитать память вместе".

Как пишет Telegram-канал "Папочка канцлера", пока непонятно, чем обернётся это так называемое дифференцирование погибших. Будет ли это значить, что за могилами русских перестанут ухаживать? Но ведь надгробия и так полузаброшенные. Или теперь резко начнут полировать те, на которых проставят буковки "Кiев"?

Видимо, слова советский подвиг и советское единство — для кого-то всего лишь пустой звук.