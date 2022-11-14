Нидерланды планируют выделить на поддержку киевского режима 25 миллионов евро, передаёт слова главы МИД страны Вопке Хукстры агентство РИА Новости.
Во время прошедшей в Гааге пресс-конференции Хукстра заявил, что Нидерланды будут осуществлять поддержку Украины. Планируется, что для этого правительство страны выделит 25 миллионов евро на покупку необходимой техники: бензовозов и машин скорой помощи для ВСУ. Также эти деньги будут направлены на приобретение сухпайков, лекарств и средств первой медицинской помощи военным Украины.
Глава МИД Нидерландов добавил, что дополнительно будет предоставлена помощь в размере 20 миллионов евро в международный фонд помощи Украине.
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