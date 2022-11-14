Украинский президент Владимир Зеленский посетил Херсон, временно оставленный российскими войсками.
Во время своего визита глава Незалежной постоянно потирал нос и шмыгал, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"На кадрах, как утверждают СМИ из Херсона, украинский президент-наркоман ведёт себя максимально странно. Возможно, Зеленский даже не понимает, где он находится", — в частности пишет ведущий Первого канала.
Ранее он сообщал, что в Херсоне вокруг Зеленского было много вооруженной охраны. Людей к президенту Украины на площади перед администрацией вышло мало — вопреки сообщениям украинских СМИ о "толпах людей, заждавшихся ВСУшников".
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.