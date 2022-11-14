Зеленский во время визита в Херсон постоянно потирал нос и шмыгал

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Херсон, временно оставленный российскими войсками.

Зеленский во время визита в Херсон постоянно потирал нос и шмыгал

Во время своего визита глава Незалежной постоянно потирал нос и шмыгал, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"На кадрах, как утверждают СМИ из Херсона, украинский президент-наркоман ведёт себя максимально странно. Возможно, Зеленский даже не понимает, где он находится", — в частности пишет ведущий Первого канала.

Ранее он сообщал, что в Херсоне вокруг Зеленского было много вооруженной охраны. Людей к президенту Украины на площади перед администрацией вышло мало — вопреки сообщениям украинских СМИ о "толпах людей, заждавшихся ВСУшников".