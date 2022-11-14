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Британия наотрез отказалась от нормальных отношений с Россией

Мир

Именно так, речь не то что о хороших, а о нормальных отношениях между двумя странами. Это ещё раз подтвердил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Британия наотрез отказалась от нормальных отношений с Россией

"Что мы не собираемся делать — так это нормализовать отношения с Россией", — сказал он. Так Клеверли ответил на вопрос, провел бы премьер Британии Риши Сунак переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если бы тот присутствовал на саммите G20, сообщает РИА "Новости".

Клеверли добавил, что Великобритания собирается противостоять России и высказать ей на саммите свою критику в связи с кризисом на Украине.

Напомним, российскую делегацию на саммите G20 возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. У которого, стоит напомнить, большой опыт общения с британскими политиками и чиновниками. И надо сказать, часто эти переговоры были весьма неприятными для британцев.

Глава МИД Великобритании также рассказал о том, что в Лондоне недовольны тем, как некоторые государства высказывают своё неодобрение на фоне ситуации на Украине. Не так открыто, как того хотелось бы Великобритании, пояснил Джеймс Клеверли.

В частности, по его словам, важно добиться такой позиции со стороны Китая, поскольку эта страна имеет "огромное влияние" на мировой арене, и Москва "прислушается" к мнению КНР.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак перед поездкой на саммит G20, который пройдет на индонезийском острове Бали, пообещал "бросить вызов" России и "разоблачить" политику российского руководства.

Не дожидаясь визита, британский премьер написал статью, в которой объявил Россию "государством-изгоем" и предложил план по снижению её влияния на мировую экономику.

В частности, Сунак обвинил Россию в том, что она якобы использует продовольствие как оружие и призвал отказаться от зависимости от российских энергоресурсов. Стандартное пустословие, которое на Западе освоили уже давно.

В Москве, впрочем, не строят никаких иллюзий относительно перспектив нормализации отношений с Великобританией. И подчёркивают, что не существует никаких предпосылок для этого в обозримой перспективе.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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