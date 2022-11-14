Коротченко предупредил о ловушке Запада для ВС РФ в ближайшие два-три месяца

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко дал свой прогноз ситуации, складывающейся на Украине.

По его мнению, в ближайшие два-три месяца ВС РФ разрушат или даже полностью парализуют энергосистему Украины и тыл ВСУ. При этом в зону проведения спецоперации прибудут новые российские резервы (порядка 300 тысяч военных). Поэтому Запад пойдёт на переговорный процесс, однако это может оказаться ловушкой.

"Запад инициирует переговорный процесс с целью "заморозить" специальную военную операцию и выйти на стратегически невыгодные для России "мирные" договорённости. Это — ловушка", — предупредил Коротченко в своём Tekegram-канале.