Политолог Сергей Марков рассказал, кто принимает участие в переговорах между США и Россией.
Марков считает, что представители России и Америки сейчас договариваются о мире в Анкаре.
"С российской стороны в них участвует глава разведки Сергей Нарышкин", — написал политолог в своём микроблоге.
На мысль о том, что переговоры идут, Маркова навело то, что Дмитрий Песков отказался комментировать эти переговоры.
"Весь мир ожидает договоренности между Россией и США о прекращении войны на Украине. Судя по тайности переговоров, это они и есть", — выразил своё мнение политический деятель.
Ранее Сергей Марков провёл аналогию между спецоперацией на Украине и русско-японской войной.
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