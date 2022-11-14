Марков заявил, что тайные переговоры РФ и США идут в Анкаре

Политолог Сергей Марков рассказал, кто принимает участие в переговорах между США и Россией.

Марков считает, что представители России и Америки сейчас договариваются о мире в Анкаре.

"С российской стороны в них участвует глава разведки Сергей Нарышкин", — написал политолог в своём микроблоге.

На мысль о том, что переговоры идут, Маркова навело то, что Дмитрий Песков отказался комментировать эти переговоры.

"Весь мир ожидает договоренности между Россией и США о прекращении войны на Украине. Судя по тайности переговоров, это они и есть", — выразил своё мнение политический деятель.

Ранее Сергей Марков провёл аналогию между спецоперацией на Украине и русско-японской войной.